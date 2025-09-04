Giresun Sanayispor, Süper Lig'de kalıcı olmanın peşinde

TFF Kadınlar 1. Ligi'nden geçen sezon Süper Lig'e yükselmeye hak kazanan Karadeniz temsilcisi Giresun Sanayispor, sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüp başkanı Ünal Göze, AA muhabirine, Süper Lig tecrübesi olan oyunculardan kurulu takım oluşturduklarını söyledi.

"ANA HEDEFİMİZ KALICI OLMAK"

Tecrübeli yerli oyuncuların yanı sıra oynadıkları liglerde başarılı istatistikler yapmış yabancı oyuncuları da kadroya kattıklarını dile getiren Göze, "iyi bir transfer çalışması gerçekleştirdiklerini" ifade etti.

Göze, Süper Lig'de her takımın hedefi olduğuna işaret ederek şunları dedi:

Bu sezon ligde ana hedefimiz kalıcı olmak. Bunun için de güzel bir sıralama ve puan elde edeceğimizi düşünüyorum. Üst sıraları ne kadar zorlarsak o doğrultuda bir netice alacağımıza inanıyorum.

"TARAFTARLARI TRİBÜNE BEKLİYORUZ"

Şu ana kadar 14 transfer gerçekleştirdiklerini aktaran Göze, kadrolarına 3 oyuncu daha katacaklarını dile getirdi.

Süper Lig'de oynayacakları maçlara daha fazla taraftar ilgisi beklediklerini ifade eden Göze, şöyle konuştu:

Sokakta dolaşırken bile taraftarlar maçların ne zaman başlayacağını, transferleri merak ediyor. Maçlarımızı Çotanak Stadı'nda oynamayı düşünüyoruz. Giresun Sanayispor'a yakışır bir takım kurduk. Taraftarları tribünlere bekliyoruz.

"İYİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Teknik direktör Caner Akdağ da sahada pas ve baskı yapan, seyirciye keyif veren bir takım olmayı hedeflediklerini söyledi.

Ligde kalıcı olmanın yanı sıra orta sıraların üzerinde yer almak istediklerini vurgulayan Akdağ, şu değerlendirmede bulundu:

Oyuncularımız bizi şu ana kadar yanıltmadı. Sahada da aynı verimi devam ettirirlerse iyi olacağını düşünüyorum.

"İYİ SONUÇLAR ALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Takımın orta sana oyuncusu Bahar Kol da Giresun Sanayispor'un Süper Lig'i hak eden bir takım olduğunu ifade etti.

Kol, şu şekilde konuştu: