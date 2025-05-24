Göztepe - Galatasaray - CANLI SKOR

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GÜNCEL SKOR: GÖZTEPE 0-0 GALATASARAY

11' Göztepe'de Heliton orta alanda Morata'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

6' Galatasaray hücumunda sol çaprazdan içeriye doğru giren Ahmed Kutucu sol ayağıyla uzak köşeye yerden vuruşunu yaptı, top direğin hemen yanından auta çıktı.

5' Sağ kanattan Tijanic'in kullandığı serbest vuruşu savunmada Kaan Ayhan uzaklaştırdı.

4' Göztepe'de Dennis, Cuesta'nın müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul, Göztepe sağ kanattan serbest vuruş kullanacak.

3' Göztepe hücumunda sol kanattan yapılan ortaya arka direkte Heilton kafayı vurdu, kaleci Günay topu kale önüne çıkardı. Ardından seken topa Romulo rövaşata denedi ancak top üstten auta çıktı.

1' Maç başladı.

Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray, 37. haftada İzmir'de Göztepe ile karşı karşıya geliyor.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetiyor. Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı yayınlıyor.

MAÇ ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Süper Lig'de geride kalan 34 haftada 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider girerek şampiyonluğu garantiledi.

Göztepe ise 12 galibiyet, 11'er beraberlik ile mağlubiyetle 47 puan topladı ve 8. sırada yer aldı.

Şampiyon Galatasaray, ligin ilk yarısında 18. haftada oynanan karşılaşmada Göztepe'yi 2-1 mağlup etmişti.

İLK 11'LER