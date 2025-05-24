Göztepe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

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Süper Lig’de sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 37. hafta mücadelesinde İzmir’de Göztepe’ye konuk olacak.

Sarı-kırmızılılar, geride kalan 34 haftada gösterdiği üstün performansla 28 galibiyet, 5 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyet aldı. Bu istatistiklerle en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 8 puan önünde zirveye yerleşen Galatasaray, bitime iki hafta kala ipi göğüslemeyi başardı.

Ev sahibi Göztepe ise sezon boyunca inişli çıkışlı bir grafik sergiledi. Sarı-kırmızılı İzmir temsilcisi, 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 47 puana ulaştı ve ligde 8. sıraya yerleşti.

Sezonun ilk yarısında iki takım İstanbul’da karşı karşıya gelmiş ve Galatasaray sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Göztepe, Süper Lig’de Galatasaray ile oynadığı son altı maçın tamamını kaybetti. Tarihinde ilk kez sarı-kırmızılılara karşı yedi maçlık bir mağlubiyet serisi yaşama riskiyle karşı karşıya.

Galatasaray, 1974/75 sezonundan bu yana deplasmanda Göztepe’ye karşı oynadığı 14 karşılaşmada hiç beraberlik yaşamazken, 10 galibiyet ve 4 yenilgi aldı.

Göztepe, bu sezon evinde İstanbul ekiplerine karşı çıktığı beş lig maçının hiçbirini kaybetmedi (2 galibiyet, 3 beraberlik). İzmir ekibi, İstanbul temsilcilerine karşı sahasında namağlup tamamladığı son sezonu 1979/80’de yaşamıştı.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig’e yeni yükselen takımlara konuk olduğu son sekiz karşılaşmanın tamamını kazanırken, bu maçlarda yalnızca iki gol yedi.

Ligde oynadığı son altı maçta puan kaybı yaşamayan Galatasaray, bu sezon henüz üst üste yedi galibiyetlik bir seri yakalayamadı.

Göztepe, bu sezon iç sahada oynadığı 17 maçta yalnızca bir kez mağlup oldu (10 galibiyet, 6 beraberlik). Bu tek yenilgiyi gol atamadığı Alanyaspor karşısında aldı (0-1). İzmir temsilcisi, 1970/71 sezonundan bu yana iç sahada en düşük yenilgi yüzdesini bu sezon yakaladı (%6).

Galatasaray, bu sezon ligde en fazla duran top golü atan takım konumunda (36 gol). Sarı-kırmızılılar, ilk golü bulduğu 27 maçın 15’inde açılışı duran toplardan yaptı (korner: 5, penaltı: 5, serbest vuruş: 4, taç: 1).

Göztepe’nin Brezilyalı oyuncusu Romulo, sezonun ilk yarısında Galatasaray’a gol atan isim olmuştu. Eğer bu maçta da fileleri havalandırırsa, bu sezon Galatasaray’a iki maçta da gol atan ikinci oyuncu olacak (ilk isim: Haris Hajradinovic).

Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, bu sezon Süper Lig’de 25 kez fileleri sarstı. Sarı-kırmızılılar adına bir sezonda daha fazla gol atan tek yabancı oyuncu Bafetimbi Gomis (29 gol; 2017/18 sezonu).

Milli oyuncu Barış Alper Yılmaz, bu sezon 6.99 xG (beklenen gol) değerine karşılık 12 gol atarak bu alanda Türk oyuncular arasında zirvede yer aldı (+5.01).

MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Arda – Bokele, Heliton, Koray, Ogün – Nielsen, Dennis – Ahmed, Tijanic, Kubilay – Romulo

Galatasaray: Günay – Frankowski, Davinson, Kaan, Jakobs – Lemina, Kerem – Mertens, Sallai, Ahmed – Morata