Göztepe - Galatasaray maçının VAR hakemi Ömer Faruk Turtay oldu
İHA

Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Kolak'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Erkan Akbulut yapacak. Yunus Dursun, mücadelede 4. hakem olacak.

VAR HAKEMİ ÖMER FARUK TURTAY

Karşılaşmada VAR koltuğunda ise Ömer Faruk Turtay oturacak. Turtay'a AVAR'da Erkan Engin eşlik edecek.

DİĞER MAÇLARIN VAR HAKEMLERİ

Öte yandan ligde bugün oynanacak Eyüpspor - Antalyaspor maçında Emre Kargın, Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında ise Mehmet Türkmen VAR'da görev yapacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor