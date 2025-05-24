Göztepe - Galatasaray maçının VAR hakemi Ömer Faruk Turtay oldu

İHA
Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.
Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Kolak'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Erkan Akbulut yapacak. Yunus Dursun, mücadelede 4. hakem olacak.
VAR HAKEMİ ÖMER FARUK TURTAY
Karşılaşmada VAR koltuğunda ise Ömer Faruk Turtay oturacak. Turtay'a AVAR'da Erkan Engin eşlik edecek.
DİĞER MAÇLARIN VAR HAKEMLERİ
Öte yandan ligde bugün oynanacak Eyüpspor - Antalyaspor maçında Emre Kargın, Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında ise Mehmet Türkmen VAR'da görev yapacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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