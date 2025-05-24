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Göztepe - Galatasaray maçının VAR hakemi Ömer Faruk Turtay oldu

Göztepe - Galatasaray maçının VAR hakemi Ömer Faruk Turtay oldu Süper Lig'de bugün oynanacak Göztepe-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ömer Faruk Turtay oldu.