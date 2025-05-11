Göztepe ile Hatayspor berabere kaldı

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Süper Lig'in 35. hafta mücadelesinde Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe ile Hatayspor karşı karşıya geldi.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

KAZANAN ÇIKMADI

Göztepe, 19. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ile 1-0 öne geçti. Hatayspor, 27. dakikada Bilal Boutobba ile 1-1'lik eşitliği buldu.

HATAYSPOR, 10 KİŞİ BİTİRDİ

Hatayspor, Carlos Strandberg'in 79. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

GÖZTEPE, İKİ MAÇ SONRA PUAN KAYBI YAŞADI

Bu sonucun ardından Göztepe, ligde iki maç sonra puan kaybı yaşadı. Ligden düşmesi haftalar önce kesinleşen Hatayspor, altı mağlubiyetin ardından puan aldı.

Göztepe puanını 47 yaptı, Hatayspor 20 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Rizespor deplasmanına gidecek.