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    Göztepe-Trabzonspor maçının ilk 11'leri

    Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasının açılış maçında deplasmanda bugün saat 21.00'de Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 12.06.2020 - 19:51
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    Göztepe-Trabzonspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'e, 16 Mart'ta oynanan 26. haftanın son karşılaşması olan Antalyaspor-Sivasspor maçının ardından koronavirüs nedeniyle ara verilmişti.

    Lig heyecanı, 87 günlük aranın ardından bugün yeniden başlıyor.

    İLK 11'LER BELLİ OLDU

    Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe, Trabzonspor'u konuk edecek.

    Karşılaşmada ilk 11'ler şu şekilde:

    Göztepe: Beto, Murat, Alpaslan, Titi, Berkan, Soner, Castro, Halil, Napoleoni, Serdar, Jerome

    Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Campi, Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

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