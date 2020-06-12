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Göztepe-Trabzonspor maçının ilk 11'leri
Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasının açılış maçında deplasmanda bugün saat 21.00'de Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 12.06.2020 - 19:51
Süper Lig'e, 16 Mart'ta oynanan 26. haftanın son karşılaşması olan Antalyaspor-Sivasspor maçının ardından koronavirüs nedeniyle ara verilmişti.
Lig heyecanı, 87 günlük aranın ardından bugün yeniden başlıyor.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe, Trabzonspor'u konuk edecek.
Karşılaşmada ilk 11'ler şu şekilde:
Göztepe: Beto, Murat, Alpaslan, Titi, Berkan, Soner, Castro, Halil, Napoleoni, Serdar, Jerome
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Campi, Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth