Göztepe, yeni sezon formalarını tanıttı

Göztepe, Süper Lig 2025-2026 sezonunda giyeceği formaları tanıttı.

Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesaplarından video ve fotoğraflar yayımlayarak, formaları taraftarının beğenisine sundu.

FORMALARIN İSİMLERİ

'Bir Asırlık İz' sloganıyla paylaşım yapan İzmir temsilcisi, yeni sezonda 'Gürsel Aksel', 'Anka', 'Biz İzmiriz' ve 'Atalay' isimlerini verdiği formaları giyecek.

TARAFTAR BEĞENDİ

Öte yandan Göztepeli taraftarlar da sosyal medya hesaplarından yaptıkları yorumlarda formaları çok beğendiklerini dile getirdiler.