Göztepe'den Galatasaray maçı sonrası tepki!

- Göztepe, Galatasaray'a 3-1 kaybettikleri maçın ardından hakem kararına tepki gösterdi.
- Maçta Malcom Bokele, 42. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
- Göztepe, sosyal medyada "Her sene aynı film!" diyerek durumu eleştirdi.
Göztepe, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-1 kaybettikleri maçın ardından Malcom Bokele'nin 42. dakikada gördüğü kırmızı karta tepki gösterdi.
İzmir ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Her sene aynı film!" denildi.
KIRMIZI KART POZİSYONU
Maçın 42. dakikasında İzmir ekibinin Kamerunlu futbolcusu Malcom Bokele, kendi yarı alanında Victor Osimhen'e yaptığı hareket sonrasında sarı kart gördü.
Mücadelenin 30 dakikasından da sarı kartı bulunan Bokele, gördüğü ikinci sarı kart sonucunda kırmızı kartla oyundan atıldı.