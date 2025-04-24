Göztepe'nin genç yıldızı Romulo için Ajax iddiası

Haber Merkezi

Göztepe'nin genç Brezilyalısı Romulo, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Athletico Paranaense'den kiralanan Romulo'nun ortaya koyduğu performans sonrası bonservisi 2.5 milyon euroya alınmıştı.

Özellikle transfer harcamalarına milyonlarca euro para saçan 3 büyüklere örnek olacak bir transfer hikayesi yaşayan Romulo, Avrupa kulüplerinin radarına girmeye başladı.

Romulo için önemli bir transfer iddiası gündeme geldi.

BROBBEY'İN YERİNE GELEBİLECEK İSİMLER SIRALANDI

Hollanda'dan Voetbal Primeur'da yer alan habere göre, Ajax'ta Brian Brobbey sezon sonunda takımdan ayrılacak.

23 yaşındaki futbolcu ve Ajax'ın ayrılık konusunda anlaşmaya vardığı yazıldı.

Ajax'ın bu doğrultuda yaz transfer döneminde santrfor takviyesi yapmasının beklendiği kaydedildi ve Hollanda devi için 10 isimlik bir liste oluşturuldu.

ROMULO, AJAX'IN LİSTESİNDE

Ajax için oluşturulan 10 kişilik transfer listesinde Göztepe forması giyen Romulo da yer aldı.

Hollanda'dan Feyenoord'un da 23 yaşındaki futbolcuyu geçtiğimiz ara transfer döneminde transfer etmek istediği hatırlatıldı.

Feyenoord'un Romulo'yu hala takip ettiği ve Brezilyalı futbolcunun Ajax için de ideal bir futbolcu olduğu ifade edildi.

LİSTEDE TANIDIK İSİMLER DE VAR

Öte yandan Ajax'ın transfer listesindeki diğer isimler arasında Anderlecht forması giyen Kasper Dolberg ve Southampton'dan Paul Onuachu'nun da yer alması dikkat çekti.

Göztepe'de bu sezon 27 maçta süre bulan Romulo, 15 gol attı ve 8 asist yaptı.