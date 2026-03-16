Göztepe’nin golcüleri kendine geldi

Göztepe’nin forvet oyuncuları Juan ve Janderson, hafta sonu oynanan Alanyaspor karşılaşmasında gol hasretlerine son verdi.

Son olarak 97 gün önce deplasmanda Antalyaspor maçında gol atan Juan, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 10 lig maçında skor üretemedi.

24 yaşındaki oyuncu, hafta sonu oynanan Alanyaspor müsabakasının 7. dakikasında kazanılan penaltı için topun başına geçti.

İKİSİ DE GOL ORUCUNA SON VERDİ

İlk vuruşu rakip kaleci tarafından kurtarılan Juan, dönen topu ağlara göndererek aylar sonra yeniden gol sevinci yaşadı.

Bir süredir gol atamayan Janderson da aynı karşılaşmada fileleri havalandırdı. Maça yedek kulübesinde başlayan 26 yaşındaki oyuncu, 58. dakikada Jeferson’un yerine oyuna dahil oldu.

Brezilyalı futbolcu, oyuna girdikten 1 dakika sonra takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Son olarak 43 gün önce iç sahada oynanan Fatih Karagümrük mücadelesinde ağları sarsan Janderson, Alanyaspor karşılaşmasında yeniden gol sevinci yaşadı.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDILAR

Göztepe’de devre arasında kadroya katılan forvet oyuncuları Guilherme Luiz ve Jeferson ise şu ana kadar beklentilerin altında kaldı.

Hücum hattına büyük umutlarla yapılan takviyelerden Guilherme Luiz, 7 maçta 159 dakika, Jeferson ise 8 maçta 256 dakika süre almasına rağmen gol ya da asist katkısı veremedi.

Sarı-kırmızılılar, devre arasında hücum hattını güçlendirmek ve kadro içi rekabeti artırmak amacıyla gerçekleştirdiği iki transferden henüz skor katkısı alamadı.