Göztepe'nin taraftarı gerçekten büyük bir kitle

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kadrosuna dahil ettiği Ibrahim Sabra, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da sürdürdükleri kampın yoğun geçtiğini bildirdi.

Sabra, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, futbola her çocuk gibi kendisinin de mahalle arasında oynayarak başladığını söyledi.

Kariyeri hakkında bilgiler veren Sabra, ailesinin kendisi için çok önemli olduğunu, anne, babası ve kardeşinin hep yanında olduğunu aktardı.

"KAMPIMIZ GERÇEKTEN ÇOK YOĞUN"

Göztepe'nin büyük bir kulüp olduğunu ve sarı-kırmızılı formayı giydiği için onurlu olduğunu ifade eden Sabra, şunları kaydetti: