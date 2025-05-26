Güntekin Onay'dan Ole Gunnar Solskjaer'e sert eleştiri!

Süper Lig’in 37’nci haftasında Beşiktaş, sahasında Rizespor’a 2-1 mağlup oldu.

Bu sonuçla Beşiktaş, 59 puanla haftayı 4'üncü sırada tamamladı.

Yayıncı kuruluşta bu mücadeleyi değerlendiren Güntekin Onay, siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'e sert eleştiride bulundu.

"BİR ŞEYLER DENİYOR HERALDE"

Güntekin Onay, şunları dedi:

Beşiktaş'ın hedef maçlarında Solskjaer'den hatalar üstüne hatalar. Çok enteresan. Ben kupadaki Göztepe maçında Solskjaer'in notunu vermiştim. Çeyrek finaldesin. Bir anda kaleye Ersin'i koydun. Hatalı gol yedi. Durup dururken Paulista yedek kulübesinde otururken Tayyip Talha oynadı. 1-1 maç. Chamberlain yerine Mustafa giriyor. 3-1 yenik duruma düşüyorsun. Orta sahayı eksiltiyorsun ihtiyaç olduğu anda. Bu kadar hatalar üstüne hatalar yapabilir mi ya? Çok enteresan. Bir şeyler deniyor herhalde. Deneyerek öğrenecek.