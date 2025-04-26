AA & Ensonhaber

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp, sarı-lacivertli camianın dinamiklerinin her zaman çalışacağını söyledi.

Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen yüksek divan kurulu toplantısında adaylığını resmen açıklayan Kutlualp, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"BİZ OLAĞANÜSTÜ BİR KONGRE OLMASINI İSTİYORUZ"

Olağanüstü kongre istediklerini aktaran Kutlualp, şu ifadeleri kullandı:

Şu anda Fenerbahçe'de bir seçim yok. Biz olağanüstü bir kongre olmasını istiyoruz çünkü bu biriken stresin, gerilimin Fenerbahçe'nin üzerinden atılması lazım. Kupasız 7 sene Fenerbahçeli'nin kaldırabileceği bir travma değil, üstüne üstlük rakibimizin 5. yıldızı takmak üzere olması camia üzerinde gerilim yaratıyor. Siz yönetim olarak kalkarsınız 'Peki biz güven oyu alalım' dersiniz, güven oyu verirlerse sorun yok, devam edersiniz ama kongre süreçten memnunsa bunu verir size. Değilse başka birini seçerler. Ben adayım ama başka adaylar da var, arkadaşlarımdan biliyorum. Onların adına konuşmam yanlış olur. Fenerbahçe'nin şu aşamada tıkanan sistemi ufak bir operasyonla açması gerekiyor. Bu operasyonun adı demokrasilerde güven oyuna başvurmaktır. Olağanüstü kongre yaparsınız bakarız. Ali Bey'i seçerlerse devam eder, değillerse başka birini seçerler.

"BEN AZİZ BEY'İ EN SON DOĞUM GÜNÜNDE GÖRDÜM"

Yönetim kurulunun henüz açıklanabilecek olgunlukta olmadığını vurgulayan Kutlualp, şu değerlendirmede bulundu:

Duyduğum bazı şeyler var. 1-2 trol konuşuyormuş 'Aziz Bey'in haberi olmadan olmaz' falan, ben Aziz Bey'i en son doğum gününde gördüm. Bir de yeni yıl girmemişti Zorlu'da bir restoranda masada çocuklarım oradayken başkanla resim çektirmek istediler o kadar. Her zaman görüşürüm ama bu konular farklı konular. Kimseden icazet alacak durumumuz yoktur. Fenerbahçe'nin hiçbir başkan adayı öyle icazet almaz. Yönetim kurulumla ilgili görüşmeler var ama bunlar şu anda sizinle paylaşılacak olgunlukta değil, o zaman konuşulur.

"İMZA TOPLAMA DA İMKAN DAHİLİNDE"

Olağanüstü seçime gidilmemesi durumunda imza toplanabileceğini de aktaran Kutlualp, sözlerini şöyle tamamladı: