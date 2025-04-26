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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı.

Fenerbahçe eski yönetim kurulu üyesi Hakan Bilal Kutlualp da kürsüye gelerek konuşma yaptı.

"BEN ADAYIM"

Fenerbahçe eski yönetim kurulu üyesi Hakan Bilal Kutlualp, mevcut yönetimin aday çıkmadığı için hoşnutsuz olduğunu bildiğini belirterek, "Siz divan oyuna gidin, olağanüstü genel kurul kararı alın, aday yok diyordunuz ben adayım. Önümüzde kazanılacak şampiyonluklar var bizim" dedi.

SÖZLÜ SATAŞMA VE GERGİNLİK YAŞANDI

Yaşanan bu gelişmenin ardından Fenerbahçe ve milli takımın eski futbolcularından Ümit Özat ile Hakan Bilal Kutlualp yan yana geldikleri bir esnada tartışma yaşandı.

Ümit Özat "Taraftarlar bizim yüzümüzden Fenerbahçeli oluyor, senin yüzünden mi oluyor ? Sen mi top oynadın bu kulüpte, bir lira para vermedin bu kulübe" diyerek tepkisini dile getirirken Kutlualp tarafından gelen "Sen de oynadıysan paranı aldın" sözü üzerine gerginlik biraz daha arttı.

Bu söz üzerine Ümit Özat bu kez "Can Bartu almadı mı, ne anlatıyorsun. Alex almadı mı parasını" diyerek tepki verdi.

İki isim etrafındakilerin araya girmesiyle tartışmayı sonlandırdı ve farklı noktalara hareket ederek birbirinden uzaklaştılar.