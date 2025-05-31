DHA

Fenerbahçe Kulübü eski yöneticilerinden Hakan Bilal Kutlualp, Fenerbahçe’deki olağanüstü kongre gündemi ve gönderilen oyunculara dair Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Fenerbahçe’nin yıldız oyuncuları Dusan Tadic ve Edin Dzeko’nun gönderilme şeklini eleştirerek başlayan Hakan Bilal Kutlualp, birçok konu hakkında konuştu.

"BUNDAN SONRA BÖYLE OLMAYACAK İNŞALLAH"

Geçtiğimiz haftalarda başkanlığa adaylığını açıklayan Kutlualp, şunları dedi:

Genelde Fenerbahçemizde ayrılmalar pek hoş olmuyordu. Benim geçmişte de eleştirdiğim oldu bu konuyu. Yani Ali Bey'in yönetiminden önce de ama bu son zamanlarda artık o geçmişi de aratacak şekilde çok kötü vedalar oluyor. Biraz Twitter'da gördüm yani işte aslında öyle değil falan filan diyorlar. Birebir biliyorum zaten, bu sabah da ikisi birden çekip milli takımlarına gitmişler. Milli maçları var. Halbuki işte 2-3 gün sonra gidebiliyorlardı. Yani bütün bu olanlara baktığımız zaman bu tabi ki şunu gösteriyor moraller, kimyaları iyice bozulmuş normalde yapmamamız gereken şeyleri bile yapıyoruz. Bu sadece tabii yönetimin yaptığı bir hata olarak görmüyorum bunu. Bize yakışan bir şey değil bu. Bu ben de çok üzgünüm bu durumdan. Bundan sonra böyle olmayacak inşallah.

"KİMSE TARAFTARI YOK SAYAMAZ"

Fenerbahçeli taraftarların Cadde'den stada kadar yönetimi protesto etmek için organize ettikleri yürüyüşe kendisinin de ailesiyle katıldığını belirten Kutlualp, şu ifadeleri kullandı:

Taraftarın kendi kendine organize ettiği bir şey bu. Herhangi birinin organize ettiği bir şey değil. Ben de bir taraftar olduğum için katılmak istedim. Şimdi yönetime baskı oluşturur mu dediğiniz zaman bu demokratik bir tepkidir zaten bu. Yani bunun yönetim tarafından saygıyla karşılanması lazım. Fenerbahçe demokratik bir kulüptür. Her zaman da öyle olmuştur. Öyle olmaya da devam etmek zorundadır. Yönetimlerin işine gelmeyen, hoşuna gitmeyen hareketlere de hoşgörülü yaklaşmak lazım taraftar her zaman haklıdır diye bakıyorum ben. Çünkü netice itibariyle Fenerbahçe var ise bugün ilelebet yaşayacaksa dünya döndükçe bu böyle olacaktır. Tabi ki taraftarıyla beraber olacaktır. Fenerbahçe’nin gerçek sahibi de taraftardır. Kimse taraftarı yok sayamaz. Burada Kongre'ye de çok büyük görev var, görev düşüyor, sorumluluk düşüyor onlar o 30 milyona yaklaşan Fenerbahçe taraftarının temsilcileri. Onlardan aldıkları vekaletle Fenerbahçe'deki o kutsal emaneti yönetimlere teslim ediyorlar. Belli bir süre sonra geri alıyorlar başkasına veriyorlar ama her zaman bu emanete sahip çıkmaları ve kontrol etmeleri lazım. Bir kere verdikten sonra böyle yıllarca bakmamak olmaz. Devamlı kendilerini hissettirmeliler. Yönetimlerde daima biz buraya geldik biz buranın sahibiyiz, bundan sonra efendi biziz burada dememeli. Biz hizmete geldik aslında biz taraftarın ve onu temsil eden kongreye hizmet ediyoruz. Dolayısıyla Fenerbahçe'ye hizmet ediyoruz, bilinciyle davranmaları lazım.

"KİMSEYİ HAİN İLAN ETMEMELERİ LAZIM"

Kulübü eleştirenlerin ihanetle suçlanmaması gerektiğini söyleyen Kutlualp, şunları dedi:

Kimseyi hain ilan etmemeleri lazım bugün bu durumdan hoşnut olmayan insanların Fenerbahçe’den beklediği ne var? Sadece şampiyonluk, kupalar laik olduğu şeyleri beklemek var. Yönetim de bunu beceremedi. Beceremedikten sonra hala koltukta kalmak için veya işte bir kongreyi sulandırmak, yayayım, eylüle yayayım oradan İtiraz edeyim, yasal yollara başvuruyum. Bunu yaptırmamak için elinden geleni göstereceğine, o enerjilerini doğru yönetmeye harcasalardı, biz bugün en azından şu andaki durumdan biraz daha iyi olabilirdik ama maalesef yetilerini kaybetmiş görüyorum ben.

"VAATLERİNİZİ YERİNE GETİRMEDİĞİNİZ ZAMAN BIRAKIP GİTMEYİ BİLECEKSİNİZ"

Fenerbahçe’de mevcut yönetiminin büyük vaatlerle geldiğini fakat vaatlerini yerine getiremediğini belirten Kutlualp, şu şekilde konuştu:

Aziz Bey tabi 2018 senesinde seçimi kaybetti, kaybetmesinin en büyük nedeni 4 yıllık bir başarısızlık ve o zamanki başkan adayı Ali Bey'in vermiş olduğu camiye çok büyük vaatler, vizyonlardı. O gün için Fenerbahçelilerin çoğu demek ki böyle düşündü. Ben öyle düşünmüyordum ama tabi ki kongre kararına saygı duymak gerekiyor. Böyle bir umutlarla vaatlerle gelirseniz Amerika'da bile başkan seçilebilirsiniz yani anlatabildim mi? Ama işte o vaatlerle geldikten sonra önemli olan vaatleri yerine getirmektir. Getiremediniz, daha önemli bir şey var daha etik ve erdem sahibi olmayı gerektiren bir şey var. Vaatlerinizi yerine getirmediğiniz zaman bu seferde onun gereği olarak bırakıp gitmeyi bileceksiniz, böyle insanlara imza toplamaya teşvik ettiniz. İnsanlar harıl harıl imza veriyorlar. Yakışmıyor diyorsunuz, ben de biliyorum hoş değil bu ama siz bunu görmezden gelirseniz bu hainlik falan değil tüzüğümüzde yazan bir maddenin demokratik tüzüğümüzde yazan bir maddenin uygulanması. Yani hainlik denen şeyin tüzüğümüzde ne işi var olmayacağına göre bunu dikkate almaları gerekiyordu, almadılar. Almayınca, insanlar daha çok kamçılandılar.

"MOURINHO’YA OLAN GÜVEN KAYBOLMUŞ"

Büyük umutlarla takımın başına getirilen Mourinho’ya taraftarın güveninin kaybolduğunu ifade eden Kutlualp, şunları dedi:

Tabi ki, Fenerbahçe şimdi belirsiz bir dönemden geçiyor. Transfer var yeniden yapılanma var. Bu takımın yüzde 80’inin değişmesi lazım. Mourinho’ya olan güven kaybolmuş, Mourinho'nun oyun sistemi Fenerbahçe'ye uymamış konsepti de uymuyor. Kendisi artık buradan bence ruhu gitmiş ama bedeni burada görüyorum ben. Fenerbahçe her zaman her durumdan çıkar. Zor da olsa çıkıyor, uzatmaya çalışsalar da çıkıyor ama çıkıyor. Bir an evvel de bu durumdan çıkmak için hızlı bir yapılanma için kongreyi erkene almaları gerekiyordu. Onlar da bir takım mühendislik hesaplarıyla biz bu kongreyi nasıl uzatırız, bu arada da işte birkaç transfer yapalım bakın panik transfer yapmasınlar söyledim. Düzgün bir yapılanma yapmadan, oturup iyice düşünmeden yamasınlar. Ve sizden sonrakileri bağlayacak yanlış işler yapmayın. Fenerbahçe hepimizin, sizin de bizim de hepimizin. Sizler de istiyorsunuzdur mutlaka. Yani kötü olmasını Ali Bey ister mi? Ama ben onların bu işi yapmaya ehil olmadıklarını düşünüyorum. Ehil olmadığınız zaman da, ben çok iyi niyetliyim dediğiniz zaman bir geçerliliği yok maalesef.

"İMZA KAMPANYASI ÇOK İYİ GİDİYOR"

İmza kampanyasının iyi gittiğine de vurgulayan Kutlualp, sözlerini şöyle noktaladı: