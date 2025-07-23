Hakan Çalhanoğlu: Hep Inter'de devam etmek istediğimi söyledim

Yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerden biri olan Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği belli oldu.

Son dönemde ismi Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılan milli futbolcu, kararını resmen duyurdu.

İtalya Ligi takımlarından Inter'in yeni sezon öncesi kampına katılmak için İstanbul'dan ayrılan ve Milano'ya giden Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu.

"HEDEFİM BURADA KUPALAR KAZANMAK"

Inter'e yeniden döndüğü için mutlu olduğunu vurgulayan Hakan Çalhanoğlu, şunları dedi:

Geri dönmekten mutluyum, Inter'i çok özlemiştim. Artık hazırım. Transfer söylentileri her yaz olur, bu yıl biraz daha fazlaydı. Ben hiçbir şey söylemedim, burada konuşmak için dönmeyi bekledim. Mutluyum, Inter'in oyuncusuyum ve hep burada devam etmek istediğimi söyledim. Hedefim burada kupalar kazanmak.

"HİÇBİR SORUN YOK"

Hakan Çalhanoğlu ayrıca daha önce "Oynamak istemeyen gitsin" diyen takım arkadaşı Lautaro Martinez için şunları dedi:

Lautaro ile konuştum, profesyoneliz, her şey çözüldü. Hiçbir sorun yok. Kaptan döndüğünde ona sarılırız ve biter. Şu an tatilde, bu da çok normal. Kafamız doluydu, şimdi hepimiz rahatladık.

"UMARIM ÖYLE OLUR"

Ayrıca milli futbolcu, şunları dedi:

Sözleşme yenilemesi mi? Umarım öyle olur, göreceğiz. Burada kupalar kazanmaya devam etmek istiyorum.

PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO

Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 47 resmi maçta görev yapan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

30 milyon euro piyasa değeri bulunan başarılı orta saha oyuncusunun İtalyan kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.