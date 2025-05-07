Hakan Çalhanoğlu kariyerinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi finalinde

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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında nefes kesen mücadelede Inter ile Barcelona, bir kez daha 3-3 berabere kaldı.

Normal sürede eşitlik bozulmayınca uzatmalara giden karşılaşmada İtalyan devi, sahadan 4-3’lük galibiyetle ayrılarak finale adını yazdırdı.

GÜZEL FUTBOLUNU GOLLE SÜSLEDİ

Inter’in ikinci golüne imza atan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, hem takımını ayakta tutan performansıyla hem de skora katkısıyla gecenin öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Attığı golle tarihe geçen Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde gol atan üçüncü Türk futbolcu olmayı başardı.

İKİNCİ KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNE ÇIKAN İLK TÜRK OLDU

2023 yılında Manchester City karşısında yaşadığı final deneyiminden sonra, kariyerinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak olan Çalhanoğlu, bu başarıyı iki kez yaşayan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti.

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Devler Ligi’ndeki gol sayısını 4’e çıkarırken, Inter formasıyla çıktığı 43 maçta 11 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.