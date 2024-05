ensonhaber.com

2021 yılından bu yana Inter formasını giyen ve bu sezon Serie A ekibiyle şampiyonluğa ulaşan Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor'a röportaj verdi.

Gösterdiği performansla Inter taraftarının sevgilisi haline gelen orta saha oyuncusu, Galatasaray ve EURO 2024 için dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"Ülkemizi mutlu etmek istiyoruz"

Milli futbolcu, sözlerine şu şekilde başladı:

"Hedefimiz Almanya'da kupayı kaldırmak"

Hedeflerinden bahseden Hakan, şunları dedi:

Toplam 6 veya 7 maç oynanacak. Bu maçlarda önemli olan skordur. Maçları kazanmamız gerekiyor. Her maç bizim için final olacak. Maça iyi başlarsak turnuvanın gidişatı da iyi olur. Kaptan olarak hedefim belli. Hedefimiz Almanya'da kupayı kaldırmak. Ben hedefimi her zaman çok yüksek tutarım.

"7 yıl sonra ilk defa şampiyon olduğum için çok mutluyum"

Şampiyon olduğu için mutlu oldunu belirten Hakan Çalhanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bizde hiçbir zaman kıskançlık yoktur"

Yıldız isim, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben bu pozisyonda kendimi en iyi olarak görüyorum"

Pozisyonunda kendini en iyi olarak tanımlayan Hakan, şöyle konuştu:

Ben her zaman düşündüğümü ve hissettiğimi söylerim. Türkiye'den bir oyuncu olduğun zaman her zaman 1-0 geriden başlıyorsun. Bu neden böyle bilmiyorum. Kendimizi küçümsememek için bunu söylüyorum. Ben bu pozisyonda kendimi en iyi olarak görüyorum. Tabii ki Rodri veya Toni Kroos gibi oyuncular çok önemli, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış. Benim bir tek o eksiğim var şu an ama onun dışında onlardan uzak olduğumu düşünmüyorum. Bu benim düşüncem.