Hakan Çalhanoğlu: Ülkemde kendimi dışlanmış gibi hissediyorum Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, EURO 2024 öncesi çarpıcı itiraflarda bulundu. 30 yaşındaki isim, "Ülkemde kendimi dışlanmış gibi hissediyorum, bu durum içimi acıtıyor" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

2021 yılından bu yana Inter formasını giyen ve bu sezon Serie A ekibiyle şampiyonluğa ulaşan Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor'a röportaj verdi.

Gösterdiği performansla Inter taraftarının sevgilisi haline gelen orta saha oyuncusu, Galatasaray ve EURO 2024 için dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"Ülkemizi mutlu etmek istiyoruz"

Milli futbolcu, sözlerine şu şekilde başladı:

Bu benim üçüncü Avrupa şampiyonam olacak. İlk ikisi iyi geçmedi ama inşallah bu iyi geçer. Benim için çok önemli. Bu iyi performansımla ve takım arkadaşlarımla Milli takım formasıyla kanıtlamamız gereken şeyler var. Şampiyonaya iyi başlarsak devamını getireceğimize inanıyorum. Kampa erken başlayacağız, çok çalışmamız gerekiyor. Ülkemizi mutlu etmek istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız.

"Hedefimiz Almanya'da kupayı kaldırmak"

Hedeflerinden bahseden Hakan, şunları dedi:

Toplam 6 veya 7 maç oynanacak. Bu maçlarda önemli olan skordur. Maçları kazanmamız gerekiyor. Her maç bizim için final olacak. Maça iyi başlarsak turnuvanın gidişatı da iyi olur. Kaptan olarak hedefim belli. Hedefimiz Almanya'da kupayı kaldırmak. Ben hedefimi her zaman çok yüksek tutarım.

"7 yıl sonra ilk defa şampiyon olduğum için çok mutluyum"

Şampiyon olduğu için mutlu oldunu belirten Hakan Çalhanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Bir rüya gerçekleşti. 7 yıl sonra ilk defa şampiyon olduğum için çok mutluyum. Uzun süredir bunu bekliyordum. Takım olarak bizim için önemliydi. 2. yıldızı takmak bizim için iyi oldu.

"Bizde hiçbir zaman kıskançlık yoktur"

Yıldız isim, sözlerine şöyle devam etti:

Sadece ben değil Arda Güler, Yunus Akgün, Kenan Yıldız... Şampiyonlar Ligi finalini 2 Türk oynayacak. Artık bir Türk kaldıracak kupayı. Ben çok mutlu oldum. İyi olan kazanır umarım. İkisi de kardeşimiz. Bizde hiçbir zaman kıskançlık yoktur. Final oynamak çok güzel bir duygu.

"Ben bu pozisyonda kendimi en iyi olarak görüyorum"

Pozisyonunda kendini en iyi olarak tanımlayan Hakan, şöyle konuştu:

Ben her zaman düşündüğümü ve hissettiğimi söylerim. Türkiye'den bir oyuncu olduğun zaman her zaman 1-0 geriden başlıyorsun. Bu neden böyle bilmiyorum. Kendimizi küçümsememek için bunu söylüyorum. Ben bu pozisyonda kendimi en iyi olarak görüyorum. Tabii ki Rodri veya Toni Kroos gibi oyuncular çok önemli, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış. Benim bir tek o eksiğim var şu an ama onun dışında onlardan uzak olduğumu düşünmüyorum. Bu benim düşüncem.

"Kendi ülkeme geldiğimde dışlanmış gibi hissediyorum"

Hakan Çalhanoğlu, Türkiye'de kendini dışlanmış hissettiğini söyledi.

Yurt dışında oynuyorum, burada bana herkes sahip çıkıyor. Kendi ülkeme geldiğimde dışlanmış gibi hissediyorum. Bu durum içimi acıtıyor. Ben milli takımı hiç düşünmeden seçtim. Düşünen oyuncular da var, seçmeyenler de var. Ben her zaman zoru başarmak istedim. Bana Almanya'yı seçersen daha büyük transferler yaparsın dediler ama ben kabul etmedim. Türk bayrağı benim için çok kıymetli. Bunu bilmelerini istiyorum.

"Ben küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım"

Hakan son olarak Galatasaray hakkında da şu ifadeleri kullandı: