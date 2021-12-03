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    Hakan Kutlu:1 puan kötü değil

    Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik direktör Hakan Kutlu, "Bu tip bir maç için 1 puan kötü değil. Hakem sonucu etkileyecek hata yapmadı, onu da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2021 - 22:35
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    Hakan Kutlu:1 puan kötü değil

    Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

    Siyah-beyazlılar, mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Kutlu açıklamalarda bulundu.

    Kutlu açıklamalarında, "Göreve geldiğimizden beri oyunumuz giderek kaliteli hale geliyor. İlk yarısı ortada bir maçtı. Çok iyi bir gol attı Beşiktaşlı kardeşimiz. Daha sonra ikinci yarıda büyük bir reaksiyon gösterdik, oyunun kontrolü tamamen bizdeydi.

    "1 PUAN KÖTÜ DEĞİL"

    Beşiktaş her ne kadar kötü dışarıdan görünse de şu anki pozisyonu itibarıyla, oyunun gidişatını değiştirecek ayakları var. Buna alan vermememiz gerekiyordu, bunu da başardık.

    Bu tip bir maç için 1 puan kötü değil. Hakem sonucu etkileyecek hata yapmadı, onu da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

    Hakan Kutlu:1 puan kötü değil #1

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