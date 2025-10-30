Hakemlerin bahis skandalı sonrası korkutan istatistik

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, futbol liglerinde görev alan 371 hakemin bahis hesabı olduğunu, bu hakemlerden de 152'sinin bahis oynadığını açıklamıştı.

Hacıosmanoğlu'nun gündeme getirdiği 152 hakemin isimleri de açıklandı.

BÖLGESEL HAKEMLER YER ALMIYOR

Hacıosmanoğlu'nun yaptığı açıklamadaki 571 hakem arasında bölgesel hakem ve bölgesel yardımcı hakemler bulunmuyor.

TFF bünyesinde bin 342 hakem yer alıyor. Bu hakemler arasında 371'inin bahis hesabının olması, vahim bir tabloya işaret ediyor.

ORTAYA ÇIKAN YÜZDELİK DİLİM DİKKAT ÇEKİCİ

TFF bünyesinde bin 342 hakem bulunduğu dikkate alındığında, bahis hesabı bulunan 372 hakemin genele oranı yüzde 27,6.

TFF'nin açıklamasındaki 152 hakemin bahis oynadığı göz önüne alındığında bu oran yani bahis oynayan hakemlerin oranı ise 11,3.

YÜZDE 64,9'UNUN BAHİS HESABI VAR

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun açıklamasında yer alan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının bulunduğu göz önüne alındığında ise bahisle bir şekilde irtibatlı hakem oranı yüzde 64,9'a yükseliyor.

Bölgesel hakemlerin dahil edilmediği 571 hakem sayısı dikkate alındığında, bu hakemlerin 152'sinin bahis oynadığına bakılınca ise bu oran yüzde 26,6'ya ulaşıyor.

BAHİS SORUŞTURMASI SÜRECİ

TFF, bahis oynayan 152 hakemi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin açıklamasında 2025 yılının nisan ayında bazı hakemlerin de içinde bulunduğu bir bahis soruşturması başlatıldığını duyurdu.

TFF'DE BİN 342 HAKEM VAR

TFF bünyesinde bölgesel hakem ve bölgesel yardımcı hakemler de dahil edildiğinde toplam bin 342 hakem yer alıyor.

TFF'nin hakem listesi şu şekilde:

ÜST KLASMAN HAKEM LİSTESİ: 54

VİDEO YARDIMCI HAKEM LİSTESİ: 17

ÜST KLASMAN YARDIMCI HAKEM LİSTESİ: 112

KLASMAN HAKEM LİSTESİ: 133

KLASMAN YARDIMCI HAKEM LİSTESİ: 251

KADIN BÖLGESEL HAKEM LİSTESİ: 32

KADIN BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM LİSTESİ: 103

BÖLGESEL HAKEM LİSTESİ: 229

BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM LİSTESİ: 411 TOPLAM: BİN 342