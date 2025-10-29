Bahis skandalına karışan Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk futbolu bahis skandalıyla çalkalanıyor...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu dün yaptığı açıklamada, 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı olduğunu tespit ettiklerini ve 152'sinin aktif bahis oynadığını ifade etti.

TFF İSİMLERİ DUYURDU

TFF Hukuk Müşavirliği'nce bugün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen hakemler açıklandı.

TFF resmi internet sitesinden paylaşılan raporda, futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 152 hakemi PFDK'ya sevk etti.

KÜÇÜK'ÜN YÖNETTİĞİ SON 5 MAÇ

O isimlerden en çarpıcı olanı ise Zorbay Küçük oldu.

Küçük'ün Süper Lig'de yönettiği son 5 maç dikkat çekti.

İşte Zorbay Küçük'ün Süper Lig'de yönettiği son 5 maç:

Kocaelispor-Samsunspor

Başakşehir-Eyüpspor

Rizespor-Gençlerbirliği

Alanyaspor-Galatasaray

Trabzonspor-Eyüpspor