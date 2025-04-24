Hakim Ziyech oyundan alınınca sinir krizi geçirdi

Galatasaray'ın sözleşmesini fesh ederek Katar yoluna giden Hakim Ziyech, Al-Duhail'de oynadığı maçta dikkatleri üzerine çekti.
Faslı yıldız, Al-Duhail formasıyla çıktığı Katar Kupası yarı finalinde, Al-Gharafa karşısında yaşanan olaylarla adından söz ettirdi.
OYUNDAN ALININCA ÇILDIRDI
Karşılaşma golsüz eşitlikle seyrederken, 71. dakikada değişiklik tabelasında forma numarasını gören Ziyech, kontrolünü kaybederek sinirli bir çıkış yaptı.
Önce yedek kulübesinin önündeki su şişelerine, ardından da oturacağı bölüme doğru tekmeler savurdu.
Takım arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirilen futbolcu, kısa süre sonra yerine oturdu.
GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ
Karşılaşma normal sürede golsüz eşitlikle tamamlandı.
Sonrasında seri penaltı atışlarında rakibini 4-3 mağlup eden Al-Duhail, kupaya yükseldi.
Ziyech, Katar'da çıktığı 9 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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