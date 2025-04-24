Haberler



Futbol



Hakim Ziyech oyundan alınınca sinir krizi geçirdi

Hakim Ziyech oyundan alınınca sinir krizi geçirdi Galatasaray'ın sözleşmesini fesh ettiği Hakim Ziyech, transfer olduğu Katar'da maç sırasında verdiği tepki ile gündem oldu. Faslı oyuncu oyundan alınınca su şişelerine, ardından da oturacağı bölüme doğru tekmeler savurdu.