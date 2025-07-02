Hakim Ziyech ve Nicolo Zaniolo'nun büyük vergi borcu çıktı

Galatasaray formasını geçtiğimiz sezon bırakan Hakim Ziyech ile Nicolo Zaniolo, bu kez sahalardan değil, adlarının karıştığı vergi borçlarıyla gündeme geldi.

İstanbul Defterdarlığı, vergi yükümlülüklerini yerine getirmeyen iki futbolcunun borçlarını kamuoyuna ilanla bildirdi.

Galatasaray’dan sezon içinde ayrılan Ziyech, takımla bağını ara transfer döneminde koparmıştı.

ZIYECH VE ZANIOLO'NUN VERGİ BORCU ORTAYA ÇIKTI

Zaniolo ise kiralık gönderildiği için uzun süredir İstanbul dışında bulunuyor.

Bu nedenle Küçükçekmece Vergi Dairesi’nin resmi bildirimleri her iki oyuncuya ulaştırılamadı.

Bunun üzerine ilan.gov.tr ve dört farklı basın yayın organı aracılığıyla yayımlanan kamu duyurularında, futbolcuların vergi dairesine bir ay içinde başvurmaları halinde kendilerine doğrudan tebligat yapılacağı, aksi takdirde ilanın resmi bildirim yerine geçeceği belirtildi.

TOPLAM 38 MİLYON TL: ÖDENİLMEZSE İCRA SÜRECİ BAŞLATILACAK

Ayrıca ödeme yapılmazsa icra süreci başlatılacak.

28 Haziran tarihli ilana göre Hakim Ziyech’in 2024 yılı için 21 milyon 196 bin 658 lira ana vergi borcu ve 2 milyon 480 bin 12 lira gecikme zammı bulunduğu, toplam borcunun 23 milyon 676 bin 697 lira olduğu belirtildi.

Nicolo Zaniolo’nun ise aynı döneme ait 12 milyon 632 bin 660 lira ana borcu ve 1 milyon 478 bin 21 lira gecikme zammıyla birlikte toplam 14 milyon 110 bin 682 lira vergi yükümlülüğü bulunduğu kaydedildi.

GALATASARAY ÖDEYECEK

Galatasaray cephesi ise, bu konuda bir açıklama yaparak futbolcuların sözleşmelerinin net maaş esasına göre düzenlendiğini, bu nedenle vergi yükümlülüğünün kulübe ait olduğunu ve ilgili borçların Sportif AŞ tarafından karşılanacağını bildirdi.