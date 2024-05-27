Hakim Ziyech'ten Filistin'e destek: Bayrak ile sahaya çıktı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 24. şampiyonluk coşkusu tüm hızıyla sürüyor. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Hakim Ziyech, Filistin bayrağı ile sahaya çıkarak kutlamalara damga vurdu.

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ensonhaber.com

Süper Lig'in 38. ve son haftasına en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider olarak giren Galatasaray, Konyaspor deplasmanında önemli bir mücadele verdi.

Beraberliğin bile şampiyonluk için yeterli olacağı maçta, sarı-kırmızılılar Mauro Icardi'nin iki ve Berkan Kutlu'nun bir golüyle 3-1 galip geldi.

Bu zaferle puanını 102'ye çıkaran Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki farkı koruyarak sezonu şampiyon olarak tamamladı.

Sahaya Filistin bayrağıyla çıktı

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde şampiyonluk kutlamaları sürerken, sahneye çıkan sarı-kırmızılı futbolcu Hakim Ziyech'ten alkış alan bir hareket geldi.

Faslı millî futbolcu Ziyech, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları altında olan Gazze'ye karşı sessiz kalmayarak sahaya Filistin bayrağıyla çıktı.