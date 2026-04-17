Henry Onyekuru'dan Volkan Demirel'e olay yanıt!

Süper Lig’in 30. hafta mücadelesinde, Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

18 Nisan Cumartesi günü Ankara Eryaman Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00’de başlayacak.

ONYEKURU KADRO DIŞI

Gençlerbirliği’nde Galatasaray maçı öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı.

Teknik direktör Volkan Demirel, son iki maçta ilk 11’de şans verdiği Nijeryalı yıldız futbolcu Henry Onyekuru’yu kadro dışı bıraktı.

"TEŞEKKÜRLER HOCAM"

Bir dönem Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru, Volkan Demirel’in kadro dışı kararı ve yaptığı açıklamalar sonrası hocasına şaşırtan bir yanıt verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Onyekuru, ‘’Teşekkürler hocam’’ yazarak alkış emojisi koydu.

VOLKAN DEMİREL NE DEMİŞTİ?

Onyekuru’nun performansından memnun olmadığını belirten Volkan Demirel, "Buradaki bütün oyuncuların sözleşmelerine bakıyorum. Şu anki profesyonel bir oyuncuyu bu şekilde kadro dışı bırakamazsınız. Bu çıkan haberlerin hepsi başka bir şey. Şöyle söyleyeyim, performansından memnun değiliz. Ben zaten her oyuncuyla ilgili hem yönetime hem de başkanıma rapor sunuyorum. Buradaki inisiyatif tamamen benle alakalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Sözlerine devam eden teknik adam, "Ben Onyekuru'yu oynatabilirim de oynatmayabilirim de performansından memnun da kalmayabilirim ama bunun farklı şekilde lanse edilmesi, şu an hem kulübümüze hem de takımımıza zarar verir. Onyekuru bizim oyuncumuz, 1 sene daha mukavelesi var. Oynattığım maçta iyi performans aldım ki Başakşehir maçında onu tekrar sahaya sürdüm. Ama o maçta istediğim gibi performans alamadım. Sonrasındaki raporlamamda da başka bir şey düşündüğümü dile getirdim ama bu farklı yerlere gitti. Onyekuru bizim futbolcumuz, 1 sene daha sözleşmesi var. Oyuncuyla ilgili bütün inisiyatif bende. İyi performans gösterirse başımda taşırım." yorumunu yapmıştı.