Hull City, Emre Belözoğlu'nu gündemine aldı

İngiltere Championship ekibi Hull City'de, İspanyol teknik direktör Ruben Selles ile yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Aralık 2024'ten beri takımı çalıştıran Selles'in görevine son verildiği belirtildi.
EMRE BELÖZOĞLU ADAYLAR ARASINDA
Kulüp sahibi Acun Ilıcalı, Selles'in yerine arayışlara başladı. Adaylardan biri de Antalyaspor'u çalıştıran Emre Belözoğlu.
HullLive'da yer alan habere göre Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 teknik direktör adayı belirledi.
Emre Belözoğlu'nun yanı sıra Hull City'nin teknik direktör adaylarının Miron Muslic, Gary O’Neil, Alex Neil, Dean Smith, Rob Edwards, Marti Cifuentes ve Ryan Mason olduğu ifade edildi.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
2025 yılı başında Antalyaspor'a imza atan Emre Belözoğlu'nun, Akdeniz ekibiyle 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
AVERAJLA LİGDE KALMIŞLARDI
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, son haftada Portsmouth deplasmanında aldığı beraberlikle sezonu averajla 21. sırada tamamlayarak Championship'te kalmıştı.
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