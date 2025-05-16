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Hull City, Emre Belözoğlu'nu gündemine aldı

Hull City, Emre Belözoğlu'nu gündemine aldı Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın teknik direktör adayları arasında Emre Belözoğlu da bulunuyor. Emre Belözoğlu ile anlaşma sağlanması halinde 44 yaşındaki teknik adam kariyerinde ilk kez yurt dışı deneyimi yaşayacak.