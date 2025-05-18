Hull City taraftarları Emre Belözoğlu'nu istemiyor

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'te son maçın ardından teknik direktör Ruben Selles ile yollarını ayırdı.

İngiliz temsilcisinin teknik direktör adayları arasında Antalyaspor çalıştırıcısı Emre Belözoğlu'nun yer alması Hull City taraftarları tarafından tepkiyle karşılandı.

TARAFTAR TEPKİLİ

İngiliz taraftarlar, Emre Belözoğlu ve Didier Zokora arasında yaşanan olayların gündem olması nedeniyle tecrübeli çalıştırıcının takımın başına getirilme ihtimaline tepki gösterdi.

"TÜRKİYE'DE IRKÇILIK YOKTUR"

Hull City sahibi Acun Ilıcalı konuyla ilgili BBC'ye açıklamalarda bulundu.

Ilıcalı, şunları dedi:

Söylemem gerekir ki Emre bizim ilk tercihlerimiz arasında değil. 4 artı 1 teknik direktör adayımız var. Tabi ki taraftarımızın görüşlerine saygı duyuyorum. Türkiye'de ırkçılık yoktur, biz Türkler olarak ırkçılığın ne olduğunu bile bilmeyiz. Büyün bunların dışında, taraftarlarımız karşıysa ben neden onları mutsuz edeyim?