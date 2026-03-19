Hyeon Gyu-Oh, gol sessizliğini bozdu!

Beşiktaş, Süper Lig’in 27. haftasında sahasında Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların gollerini 11. dakikada Oh ve 45+2. dakikada Orkun Kökçü kaydetti.

Ligde çıktığı son 3 mücadelede gol atamayan Oh da bu sessizliğini lacivert-beyazlı takım karşısında bozmuş oldu.

LİGDE 3 MAÇTIR ATAMIYORDU

Siyah-beyazlılara transfer olduktan sonra Süper Lig’e hızlı bir giriş yapan ve üst üste Alanyaspor, Başakşehir ve Göztepe maçlarında ağları sarsmayı başaran 24 yaşındaki oyuncu, ardından Kocaelispor, Galatasaray ile Gençlerbirliği karşılaşmalarında skor üretememişti.

KUPADA DA ATTI

Oh’un, ayrıca Türkiye Kupası’nda da Rizespor karşısında 1 golü bulunuyor.

"KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Beşiktaş forması giyen Hyeon-Gyu Oh, Kasımpaşa maçındaki galibiyeti değerlendirdi.

Güney Koreli futbolcu, "Bizim için önemli bir maçtı. Kazanmak istiyorduk, kazandığımız için mutluyuz." dedi.

"BEŞİKTAŞ'TA OLABİLECEK KADAR UZUN SÜRE KALMAK İSTİYORUM"

Hyeon-Gyu Oh, "Beşiktaş'ta olmak benim için değerli. Her gün hayaller kuruyorum. Beşiktaş'ta olabilecek kadar uzun süre kalmak istiyorum. Bu seyircinin desteğiyle oynamak çok önemli. Burada olduğum her gün tekrar tekrar mutlu oluyorum." diye konuştu.