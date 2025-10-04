Abone ol: Google News

Ianis Hagi'den harika frikik golü

Alanyaspor forması giyen Ianis Hagi, Gençlerbirliği deplasmanında harika bir frikik golüne imza attı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 04.10.2025 15:46
Ianis Hagi'den harika frikik golü

Galatasaray efsanesi George Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'a transfer olmuştu.

Alanyaspor forması giyen Ianis Hagi, Gençlerbirliği deplasmanında ağları havalandırdı.

MÜTHİŞ BİR GOL ATTI 

14. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Rumen futbolcu, topu ağlara göndermeyi başardı.

Hagi'nin bu golünün ardından babası Gheorghe Hagi de gündeme geldi.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

'BABASINI HATIRLATTI'

Hagi'nin golünün ardından, "Babasını hatırlattı." yorumları yapıldı.

Eshspor Haberleri