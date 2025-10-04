Ianis Hagi'den harika frikik golü

Galatasaray efsanesi George Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'a transfer olmuştu.
Alanyaspor forması giyen Ianis Hagi, Gençlerbirliği deplasmanında ağları havalandırdı.
MÜTHİŞ BİR GOL ATTI
14. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Rumen futbolcu, topu ağlara göndermeyi başardı.
Hagi'nin bu golünün ardından babası Gheorghe Hagi de gündeme geldi.
(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)
'BABASINI HATIRLATTI'
Hagi'nin golünün ardından, "Babasını hatırlattı." yorumları yapıldı.