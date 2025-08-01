İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan şampiyonluk sözleri

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2’nci eleme turu rövanşında konuk ettiği Bulgaristan temsilcisi Cherno More'yi 4-0 yendi.

Turuncu-lacivertliler, bu sonuçla UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3'üncü turunda Norveç ekibi Viking ile eşleşti.

Karşılaşmayı stadyumda takip eden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 90 dakika sonunda TRT Spor'a önemli açıklamalar yaptı.

BAŞAKŞEHİR SÖZLERİ

Başakşehir'in hırslı ve istekli oyununu öven Hacıosmanoğlu, Avrupa arenasındaki başarıların Türk futbolu için kaçınılmaz bir hedef olduğunu vurguladı.

"Başakşehir risk almadan değil, hırslı oynadı. İlk 45 dakika çok etkileyiciydi, bu oyun Norveç'te de oynanırsa ben turu geçeceklerine inanıyorum" diyen Hacıosmanoğlu, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın "zor kura" sözlerine de açıklık getirerek, "Onun kastettiği rakip değil, sentetik çimde oynamalarıydı." dedi.

"TÜRKİYE'DE ŞAMPİYON OLMANIN ARTIK BİR CAZİBESİ YOK"

Yeni transferlerin de yolda olduğunu belirten Hacıosmanoğlu, Avrupa başarılarının Türk kulüpleri için artık bir zorunluluk haline geldiğini ifade etti:

Türkiye'de ne yaparsanız yapın isterseniz üst üste on sefer şampiyon olun Avrupa'da başarılı olmadıktan sonra oynadığınız futbolun bir anlamı kalmıyor. Özellikle büyük takımlar için Türkiye'de şampiyon olmanın artık bir cazibesi yok.

"REKABETİ AVRUPA'YA TAŞIMAK GEREKİYOR"

Süper Lig takımlarının yüksek bütçelerle Avrupa'da başarılı olmaları gerektiğini vurgulayan Hacıosmanoğlu, şunları dedi:

Ligde şampiyon olamayan takımların da bu bütçelerle artık Avrupa'da iyi işler yapmaları lazım. Rekabeti Avrupa'ya taşımak gerekiyor. Türkiye'de şampiyon olduktan sonra bunun maneviyatı insanları doyuruyor, maddiyatı hiç kimseyi doyurmuyor. Bütün bir sezonda kazandığınız para bir futbolcunun parası etmiyor.

"TÜRKİYE'NİN SINIRLARINI BAŞARI OLARAK DE AŞMAMIZ GEREKİYOR"

Avrupa maçlarının Türk futbolunun gelişimi açısından kritik olduğunu vurgulayan TFF Başkanı, sözlerini şöyle noktaladı: