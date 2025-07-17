IFAB'dan üç yeni kural önerisi!

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), futbol kurallarında köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

The Times gazetesinin haberine göre, IFAB üç yeni kural önerisini gündemine aldı.

Bu önerilerden ikisi VAR uygulamasıyla ilgiliyken, en dikkat çekeni penaltı kuralına yönelik radikal değişiklik.

PENALTI KAÇARSA OYUN DURACAK

Yeni öneriye göre, bir oyuncunun kullandığı penaltı vuruşu direkten döner veya kaleci tarafından kurtarılırsa, pozisyon devam etmeyecek.

Yani şut sonrası ne penaltıyı kullanan oyuncu ne de takım arkadaşları pozisyonu takip edip gol arayamayacak.

Penaltı kaçarsa oyun duracak ve diğer takıma kaleci vuruşu verilecek.

VAR'IN YETKİ ALANI GENİŞLETİLECEK

Önerilen diğer iki kural değişikliği ise VAR'ın yetki alanını genişletmeyi hedefliyor.

Buna göre, hakem haksız yere köşe vuruşu vermişse, VAR müdahale ederek kararı iptal edebilecek.

Aynı şekilde, bir oyuncuya gösterilen ikinci sarı kart da VAR incelemesiyle geri alınabilecek.

DÜNYA KUPASI'NDA UYGULANABİLİR

Ancak bu kurallar henüz onaylanmış değil.

Öncelikle Kasım ayında yapılacak IFAB toplantısında resmi olarak önerilmeleri gerekiyor.

Ardından Mart 2026'daki genel kurulda oylamaya sunulacak.

Kabul edilmesi halinde yeni kurallar 1 Haziran 2026'da yürürlüğe girecek ve 2026 Dünya Kupası'nda (ABD, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde) uygulanmaya başlayacak.