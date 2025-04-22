Iker Casillas yeni tarzıyla gündem oldu

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Kariyerine 1996 yılında Real Madrid altyapısında futbola başlayan Iker Casillas, 99'da A takıma yükseldi.

2015 yılına kadar Real Madrid forması terleten tecrübeli file bekçisi, 2020 yılında Porto'da kariyerini noktaladı.

Real Madrid'le sayısız başarıya imzasını atan Casillas, İspanya Milli Takımı'yla 2010'da Dünya Kupası'nı kaldırdı.

KAZANMADIĞI BAŞARI KALMADI

2008 ve 2012'de de Avrupa Şampiyonluğu'na uzandı.

2020'de futbol kariyerinin noktalamasının ardından dönem dönem özel hayatıyla gündeme gelen efsane kaleci, son haliyle görenleri şaşırttı.

Casillas'ın bıyık bıraktığı görüldü.

BIYIK BIRAKTI: YENİ TARZINA YORUM YAĞDI

Casillas'ın bıraktığı bıyığı görenler, 43 yaşındaki ismin yeni tarzıyla ilgili çeşitli yorumlar yaptı.

Casillas'ı 'doblolu enişteye' benzeten de oldu, 'milletvekiline benzemiş' yorumları yapan da.

İşte Iker Casillas'ın yeni tarzı...