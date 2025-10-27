İlhan Palut: Aldığımız 1 puan gösterdiğimiz performansa göre kötü değil

Süper Lig'in 10. haftasında Rizespor, deplasmanda karşılaştığı Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Müsabakanın ardından Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

"ZOR BİR KARŞILAŞMAYDI"

Mücadele gücü yüksek bir maçı geride bıraktıklarını ifade eden Palut, "Zor bir karşılaşmaydı. Samsunspor formda ve rüzgarı arkasına alan özgüvenli bir takım görünümündeler. Avrupa'da da çok güzel oynuyorlar. Rakip korner kullanana kadar maça istediğimiz gibi başladık. Bir anda kontradan pozisyon verdik ve ilk 20 dakika ablukadan çıkamadık. Pozisyonlar da verdik. Orayı 1-0 geçemeyebilirdik, daha fazla gol yiyebilirdik. 20. dakikadan sonra oyun dengelendi. İkinci yarıya panikle çıkmayacak dakikada golü de bulduk. 2. yarı alanlar çabuk geçildi, hatlar kırıldı. Son pas tercihleri ve bitiricilik sorunları yaşandı. Son 10 dakikada Samsunspor tempoyu arttırdı. Çok sayıda duran top elde ettiler. Oyuncularım defansif olarak iyi savaştı. Oyuncuların mücadele ve konsantrasyonundan memnunum. Top bizdeyken daha efektif bir Rizespor bekliyordum. Rakibe daha çok sorun çıkartmalıydık. Buradan alınan 1 puan, gösterdiğimiz mücadeleye göre kötü bir sonuç değil. Samsunspor iyi oynadı. Avrupa maceralarında onlara başarılar dilerim" dedi.

"MAÇ GÜNLERİ TELEFONUM KAPALI OLUYOR"

Hakemlerin bahis skandalında adının geçmesi üzerine ise, Palut şunları söyledi: