İngiliz devi Chelsea Kenan Yıldız'ın peşinde

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Premier Lig'de sezonun son bölümüne girilirken Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdüren ve Konferans Ligi'nde kupayı hedefleyen Chelsea yaz transfer dönemi için hedefini belirledi.

Transferde son dönemin en çok para harcayan takımlarından biri olan Chelsea'nin listesindeki isimlerden biri Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız.

Daha önce birçok takımla adı anılan Kenan Yıldız'ı Chelsea yazın kadrosuna katmayı hedefliyor.

CHELSEA, KENAN'I İSTİYOR

Footmercato'da yer alan haberde Londra ekibinin Juventus'la transfer için temasa geçtiği belirtildi.

Enzo Maresca yönetiminde Chelsea'nin bir istikrar yakaladığı ve transfer politikasının değişebileceği, geniş kadronun küçültülerek genç isimlerden oluşan bir takım kurulmasının planlandığı ifade edildi.

Chelsea'nin rekabetçi bir takım kurmak istediğine dikkat çekilirken Kenan Yıldız gibi yüksek potansiyelli genç futbolculara yatırım yapılmasının hedeflendiğine vurgu yapıldı.

HENÜZ RESMİ TEKLİF YAPILMADI

Juventus'taki yeni teknik direktörün takımdaki önemli isimlerle ve genel stratejiyle ilgili belirleyici olacağı kaydedildi.

Alınan kötü sonuçların ardından Juventus'ta Thiago Motta ile yollar ayrılmış, geçici olarak takımın başına Igor Tudor getirilmişti.

Chelsea'nin henüz resmi bir teklif yapmadığı, Juventus'un Kenan Yıldız'ı takımda tutabilmek için yüksek bir serbest kalma bedeli içeren yeni bir sözleşme teklifinde bulunabileceği de belirtildi.

"YILDIZ, YENİ YAPILANMANIN YÜZLERİNDEN BİRİ"

Ek olarak Kenan Yıldız Juventus'taki önemiyle ilgili, "Kulüp, iki yıl süren sportif başarısızlıklar ve diğer krizlerlerin ardından sağlam temeller üzerine yeni bir takım inşa etmek istiyor. Kenan Yıldız, bu yeni yapılanmanın yüzlerinden biri olacak. Yıldız ve diğer genç yetenekler için bu yaz, sınav olduğu kadar fırsat da olacak." ifadelerine yer verildi.

Son olarak Juventus formasıyla bu sezon Kenan Yıldız, 44 maça çıkarken 8 gol ve 5 asist kaydetti.