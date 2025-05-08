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AA & Ensonhaber

İran'da Türklerin en sevilen ve en geniş taraftar kitlesine sahip kulübü Traktör, geçtiğimiz hafta tarihinde ilk kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

İSTANBUL'DA ŞAMPİYONLUĞU KUTLADILAR

Bu tarihi başarı, İstanbul’da yaşayan Traktör tutkunlarını da harekete geçirdi. Coşkuya ortak olmak isteyen taraftarlar, Kağıthane’deki Sadabad Camisi önünde toplandı. Kalabalık grup, takımlarının ligin 29. haftasında Nessaci Mazenderan ile oynadığı karşılaşmanın bir kısmını birlikte izledi.

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN BAYRAKLARI İLE DANS ETTİLER

Üzerlerinde Traktör formalarıyla bir araya gelen taraftarlar, ellerinde Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla alanı renklendirdi. Marşlar eşliğinde tezahüratlar yapan kalabalık, yöresel halk oyunlarıyla kutlamaları doruğa taşıdı ve şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.