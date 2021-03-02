İrfan Can Kahveci'den Abdurrahim Albayrak'a cevap

İrfan Can Kahveci, Galatasaray'ı tuttuğunu iddia eden Abdurrahim Albayrak'a cevap verdi. Orta saha oyuncusu, "Her zaman Fenerbahçeliydim" dedi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi İrfan Can Kahveci, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çocukluktan bu yana Fenerbahçe'yi tuttuğunu belirten Kahveci, "Başakşehir'in menfaatleri ve benim isteğim neyse onu yaptık. Sonucunda da Fenerbahçe'ye geldim." dedi.

Orta saha oyuncusunun sözleri şu şekilde:

"BEN HEP FENERBAHÇELİYDİM"

"Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Benim yakınlarım hangi takımı tuttuğumu bilir, Fenerbahçe'de olduğum için söylemiyorum. Ben hep Fenerbahçeliydim."





"BAŞAKŞEHİR'İN MENFAATLERİ VE BENİM İSTEDİĞİM OLDU"

"Ben transfer sürecinde hiç konuşmadım, açıklama yapmadım. Başakşehir'in menfaatleri ve benim isteğim neyse onu yaptık. Sonucunda da Fenerbahçe'ye geldik."

"İKİ SENE ÜST ÜSTE ŞAMPİYON OLMAK İSTERİM"

"İki sene üst üste şampiyon olmak isterim. Fenerbahçe'de bunu bu sene yapabileceğimizi de düşünüyorum. Ben de hayalimdeki takımda şampiyonluk yaşamak istiyorum."





"ALGILARA KAPILMAMALIYIZ"

"Fenerbahçe çok büyük bir camia ve bu büyük camiayı dışarıdan karıştırmak isteyenler de olabilir. Bu algılara kapılmamalıyız."

"FENERBAHÇE'DEN AVRUPA'YA GİDECEĞİM"

"Mesut Özil ağabey dünyanın en futbolcularından biri. Mesut ağabeyden ne kaparsam benim için kar. İnşallah Fenerbahçe'den Avrupa'ya gideceğim, bunu da Mesut ağabeyin katkıları ile yapabilirim."

"İSPANYA LİGİ'Nİ KENDİME UYGUN BULUYORUM"

"İspanya Ligi'ni daha uygun buluyorum kendime. Giderken de Fenerbahçe'nin çıkarları doğrultusunda gideceğim. İleride inşallah Avrupa'ya gidersem, kulübümün menfaatleri doğrultusunda gideceğim."

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