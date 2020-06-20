Isla'nın geleceği belirsizliği koruyor

Fenerbahçe'den sözleşmesinin feshederek ayrılan Şilili futbolcu Mauricio Isla, ''Catolica'da kimse beni istemiyor'' dedi.

2017 yılından itibaren Fenerbahçe forması giyen Mauricio Isla, geçtiğimiz haftalarda eşi Caldirola'nın, bir dans yarışmasına katılmak için Şili'ye gitmesi üzerine, ailesinden uzak kalmamak adına sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesini feshetmişti.

Geleceği belirsizliğini koruyan Şilili futbolcu, kişisel Instagram hesabı üzerinden taraftarlardan gelen soruları yanıtladı.

''CATOLICA'DA KİMSE BENİ İSTEMİYOR''

Futbo hayatını sürdüreceği takımın sorulması üzerine, bu durumun henüz belirsizliğini koruduğunu belirten 32 yaşındaki futbolcu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

''Hangi takıma gideceğime dair bir fikrim yok. Umarım Universidad de Chile ile şampiyonluk yaşayarak emekli olurum. Boca Juniors ile şimdiye kadar sadece bir kez görüştük. Yeni bir gelişme yok. Futbola Universidad Catolica'da başladım ama orada kimse beni istemiyor.''





91 MAÇA ÇIKTI

Sarı-lacivertli takıma, 2017-2018 sezonunda transfer olan Isla, ilk yılında 21 lig ve 4'er Avrupa ile Türkiye Kupası maçında forma giydi.

Geçen sezon 28 Süper Lig mücadelesinde görev alan Şilili oyuncu, 8 Avrupa maçının yanı sıra 1 Türkiye Kupası karşılaşmasına çıktı. Isla, bu sezon ise 19 lig ve 6 Türkiye Kupası maçında forma giymişti.