İsmail Kartal aylar sonra görüntülendi

Fenerbahçe'de sezon başında Jose Mourinho'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için adı geçen isimlerden biri de İsmail Kartal'dı.

O dönem yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmamış ve sarı-lacivertliler tercihini Domenico Tedesco'dan yana kullanmıştı.

Kartal ise bir süreliğine hocalık kariyerine ara vererek dinlenmeye çekildi.

DOSTLARIYLA KOYU SOHBETTE...

Geçtiğimiz haziran ayından beri takım çalıştırmayan Kartal, bir süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyordu.

Kartal son olarak, İstanbul Beykoz'da bulunan Anadolu Kavağı Mahallesi'nde görüntülendi.

Sarı-lacivertli bir taraftarın kamerasına yansıyan karede Kartal'ın dostlarıyla birlikte koyu bir sohbete daldığı görüldü.

İşte İsmail Kartal'ın son görüntüsü...