İsmail Yüksek: Fırsatı kaçırdık

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u ağırladı.

Sarı-lacivertliler rakibiyle 3-3 berabere kalarak 1 puana razı oldu.

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İsmail Yüksek, sahalarında Kayserispor ile 3-3 berabere kaldıları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"FIRSATI KAÇIRDIK BENCE"

Takımının taraftarından büyük destek gördüğünü ancak sahada istediklerini veremediklerini belirten Yüksek şöyle dedi:

"Ne söylenebilir ki... Bu kadar desteğin karşılığında neler söylenebilir hiç bilmiyorum. Bize inanılmaz destek veriyorlar sezon başından bu yana. İstediklerini veremiyoruz sahada. Sorumluluğu üstleniyoruz. Çok üzgünüz. Fırsatı kaçırdık bence. Kalan maçlarda elimizden ne geliyorsa yapacağız."