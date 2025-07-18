İsmet Taşdemir: 3 oyuncu daha transfer etmeyi düşünüyoruz

Sırbistan kampının ardından ikinci etap kampı için Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Gaziantep FK, Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Antrenmanda İsmet Taşdemir, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

"3 OYUNCU DAHA ARAMIZA KATMA DÜŞÜNCEMİZ VAR"

Belgrad'da yaptık kampın çok verimli geçtiğini söyleyen Taşdemir, şu şekilde konuştu:

Bu verimliliği artırmak için burada toplandık ve çalışmalara başladık. İyi başladı, inşallah iyi de devam eder. Gidenler çok oldu, 7 arkadaşla yollarımızı ayırdık. Şu ana kadar aramıza 3 arkadaşımız katıldı. Myenty Abena, Kevin Rodrigues ve Juninho Bacuna katıldı. Transfer çalışmalarımız devam ediyor, yönetimimizle beraber ince eleyip, sık dokuyoruz. Bize faydalı olacak isimlere yönelmek istiyoruz. Yöneldiğimiz isimlerin transferleri bazen gerçekleşmeyebiliyor, farklı sorunlar doğabiliyor ama biz iyi yolda olduğumuza inanıyoruz. Şu anda 3 oyuncu bitirdik, 3 oyuncu daha aramıza katma düşüncemiz var. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor.

"GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ'NÜN OYUNUNU TARAFTARLARIMIZA GÖSTERECEĞİZ"

Bu sezon oynadıkları oyunla taraftarların ve futbolseverlerin takdirini kazanma hedeflerinin olduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, şu şekilde konuştu:

Son iki sezonda Gaziantep, yakışmayacak yerde ve oyunda bitirdi, küme düşme stresini yaşadı. İki sene önce son ana kadar yaşadı, geçen sene biraz erken kurtuldu ama hep oralardaydı. İstediğimiz şey, o stresi taraftarlarımıza, camiamıza, sevenlerimize hissettirmemek. Oynadığımız oyunla da önce camiamızın, taraftarımızın daha sonra da Türkiye'deki futbolseverlerin gönlünde iyi bir yer edinebilmek, beğenilerini ve takdirlerini kazanmak. Bunu yaptığımız sürece de sezonun sonuna baktığımız zaman çok iyi yerde bitirme imkanımız bence çoğalıyor. O yüzden çalışıyoruz ve transferlerimizi yapıyoruz. Bu sene inşallah özlenen Gaziantep Futbol Kulübü'nün oyununu taraftarlarımıza göstereceğiz.

"HEP BERABER GÜZEL VE KEYİFLİ BİR SEZON YAŞAYALIM"

Gaziantep FK taraftarlarına da seslenen İsmet Taşdemir, şu ifadeleri kullandı: