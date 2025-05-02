İsmet Taşdemir: Oyuncularımızı, hocamızı, takımımızı eleştirir olduk

İHA

Kocaelispor, 37. hafta maçında pazar günü saat 16.00'da Iğdır Şehir Stadyumu'nda Iğdır FK ile karşılaşacak.

1. Lig'in şampiyonu Kocaelispor, maç hazırlıklarını Körfez Brunga Tesislerinde gerçekleştiriyor.

Antrenman öncesinde Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"BUNLAR ÇOK ÖNEMLİ DEĞERLER"

Taşdemir, şu şekilde konuştu:

Son 2 maç şampiyon olunduktan sonra oyuncu arkadaşlarım sahada ara ara düşük oynadı ama ellerinden geleni yaptılar. 2 maçtan da mağlup ayrıldık. 17 maçta 34 puan topladık. 2 puan ortalamasıyla oynadık. O an itibarıyla ligin en çok gol atan ve en az gol yiyen takımıydık. Bunlar çok önemli değerler. Akan oyunda en çok pozisyona giren takımdık. En çok şut atan ikinci takımdık. Özellikle ikinci yarı play-off'taki hemen hemen bütün rakiplerimizle İstanbulspor hariç deplasmanda oynadık. Bununla beraber ilk ve ikinci yarıyı değerlendirdiğimizde ilk yarıda 4-5 oyuncumuzun performansı ile ikinci yarıdaki performansı arasında çok ciddi farklar göz önünde bulundurulmalı. Hem oyuncularımızın gelişimi hem de takımızın gelişimi özellikle bu zor ligde bir oyuncu grubu, teknik heyet ligi lider bitirmeyi başaran bir takım. Dolayısıyla bu açıdan çok mutlu ve gururluyuz. 17 haftayı baz aldığımızda istatistiklerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Böyle bir ligi geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2 haftamız kaldı. Son 2 maçımıza da sakatlarımız, eksiklerimiz, izin alan arkadaşlarımızın haricinde elimizde kalan arkadaşlarımızla mücadelemizi sonuna kadar verip yeni sezonun hazırlıklarını da başlayacağız. Samet ve Ahmet Oğuz cezalı. Tarkan'ın aile sorunu var. Eşi hamile Avusturya'ya gitmesi gerekti. Bir de büyük ihtimalle Caner olacak.

"BENCE ÇOK İYİ İŞ BAŞARDIK"

Sözleşmesi devam ettiği halde yönetimin yollarını ayırmak istemesi ve şahsına yönelik yapılan eleştirilere cevap vermek istemediğini söyleyen Taşdemir, şu şekilde konuştu: