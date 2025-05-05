İspanya'da gündem Arda Güler: Sol ayağında bir mayın var...

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LaLiga'nın 34. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Celta Vigo'yu ağırladı.

Ev sahibi ekipte mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler, 33. dakikada sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla topu uzak köşeden ağlarla buluşturarak şık bir gole imza attı.

İSPANYA'DA MANŞETLERİ SÜSLEDİ

Karşılaşmayı bir gol ve bir asistle tamamlayan Arda Güler, 83. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

İspanyol basını, Arda Güler'i manşetlerine taşıdı.

İşte Arda Güler hakkında yazılan manşetler...

MARCA: SOL AYAĞINDA BİR MAYIN VAR

"Arda Güler bir golcü ve bu goller Getafe ve Celta'ya karşı oynanan son iki lig maçında belirleyici oldu. Ve bir de duran top var. Madrid'in sol ayağında bir mayın var. Kullandığı kornerler rakip savunmalar için bir kabus.

Barça karşısında Tchouaméni'yi hazırladı ve Celta karşısında da aynı hareketi tekrarladı, ancak bu sefer Fransız oyuncunun şutu üstten dışarı gitti. Tüm bu rekorlar, Los Blancos'un şampiyonluğu ve kim bilir belki de LaLiga de Güler'i kazanmak için tutunacağı Clásico maçı öncesinde Madrid'e umut veriyor."

AS: JURASSIC PARK'TAKİ GİBİ...

"Bernabéu'da fırtına gibi esen Arda Güler, beraberinde sayısız tartışmayı da gündeme getirdi: Arda Güler bu sezon neden bu kadar az oynadı? Ama yeteneği, Jurassic Park'taki yaşam gibi, kendi yolunu çiziyor.

Celta karşısında her şeyi yaptı: muhteşem bir gol, yer çekimine meydan okuyan bir havada makas vuruşuyla başka bir gol denemesi ve Mbappé'nin 3-0'lık galibiyeti için verdiği pas."

SPORT: BİR OYUNCUYA YAPILAN HAKSIZLIK ORTAYA ÇIKTI

"Ancelotti, Güler konusunda yaptığı hatanın kanıtlarıyla yüzleşti. Carlo Ancelotti bu sezon kaç planın bozulduğunu bilmiyor. Soyunma odasında temel olarak gördüğü hiyerarşi çöktü ve bir oyuncuya yapılan haksızlığı ortaya çıkardı: Arda Güler.

Geçen sezon olduğu gibi, Türk oyuncu lig sezonunun sonunun en büyük hikayesi, ancak çok farklı koşullarda. Geçen sezon şampiyonluğa giden yolu açtı ve bu sezon da derbide belli olacak son şanslar için bir can simidi oldu."