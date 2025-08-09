İsrailli taraftarlar Letonya'da ortalığı karıştırdı: Futbolcuya havai fişek attılar

İsrail Ligi takımlarından Beitar Jerusalem'in Letonya'da UEFA Konferans Ligi ön elemelerinde Riga FC'ye karşı oynadığı maça yaşanan olaylar damga vurdu.

İsrail ekibi Beitar Jerusalem'in taraftarları, takımlarının Letonya'daki maçı sırasında UEFA kurallarına aykırı davranarak tribünde havai fişek patlattı.

Çok sayıda havai fişek art arda patlarken Skonto Stadyumu'nda yoğun siyah dumanlar yükseldi.

SAHAYA HAVAİ FİŞEK ATTILAR: FUTBOLCUYA GELDİ

Siyah maske takan bir Beitar taraftarlarının attığı havai fişeklerden biri de Riga FC'li futbolcuya geldi.

Göğsüne havai fişek isabet eden futbolcu acılar içinde yerde kalırken, takım arkadaşları büyük bir şok yaşadı.

Sahaya giren ambulans, oyuncuyu hemen hastaneye götürdü. Oyuncunun vücudunda yanıklar olduğu belirtildi.

Öte yandan olaylar sırasında Beitar Jerusalem taraftarlarının tribünden Filistin karşıtı sloganlar attıkları da kaydedildi.

GÖRMEZDEN GELEN UEFA ŞİMDİ NE YAPACAK?

UEFA’nın olayla ilgili disiplin soruşturması başlatması bekleniyor.

Son olarak ise İsrailli taraftarların sergilediği bu davranışlar yeni değil...

Geçtiğimiz Kasım ayında, İsrailli futbol taraftarları, takımları Maccabi Tel Aviv ile Hollanda takımı AFC Ajax arasında Amsterdam'da oynanan Avrupa Ligi maçı öncesi ve sonrasında, Filistin yanlısı olduğu anlaşılan protestocularla çatışmıştı.

İLK DEĞİL...

O dönemde sosyal medyada paylaşılan videolarda, İsrailli taraftarların ırkçı ve Arap karşıtı şarkılar söylediği, bir taksiye zarar verdiği ve Filistin bayrağı yaktığı görülüyordu.

Dünya futbolunun yönetim organı FIFA, Filistin'in Gazze'ye yönelik savaşı nedeniyle İsrail'in uluslararası arenadan men edilmesi talebini defalarca erteledi.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından, FIFA'nın Rus takımlarını tüm uluslararası futbol müsabakalarından men etmesi sadece birkaç gün sürmüştü.