İstanbul'da oynanan amatör maçta görülmemiş olay: Uçan martıya top çarptı

İstanbul Zeytinburnu'nda dün bir statta Mevlanakapı Güzelhisar ile İstanbul Yurdum Spor'un karşılaştığı maçın 22. dakikasında, sahalarda ender rastlanan bir an yaşandı.

İstanbul Yurdum Spor'un kalecisi Muhammet Uyanık'ın ceza sahasından uzaklaştırdığı top, uçan martıya çarptı.

UÇAN MARTIYA TOP ÇARPTI

Çarpmanın etkisiyle yere düşen martıyı fark eden takımın kaptanı Gani Çatan, hemen harekete geçti.

Çatan tarafından yaklaşık 2 dakika kalp masajı uygulanan martı, daha sonra saha kenarındaki sağlık görevlilerine teslim edildi.

KALP MASAJI YAPILDI, HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Maçta yer alan sağlık ekibi de martıya bir süre müdahale etti.

Kanatlarında çarpmanın etkisiyle hasar meydana gelen martının şimdilik uçamadığı ve tedavi altına alındığı öğrenildi.