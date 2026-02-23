ABD'ye ait USS Gerald R. Ford uçak gemisi, Yunanistan'ın Girit Adası'na geldi

ABD-İran hattında yeni gelişme...

İki ülke arasındaki nükleer anlaşmazlığı konusunda çözüm çabaları devam ederken henüz müzakerelerden bir sonuç alınamadı.

Taraflar daha önce iki kez bir araya gelirken üçüncü görüşmenin, 26 Şubat Perşembe günü Cenevre'de yapılacağı duyuruldu.

BÖLGEYE DOĞRU GİDEN İKİNCİ UÇAK GEMİSİ GİRİT'TE

Gelişmeler sıcağı sıcağına takip edilirken kamuoyu yeni bir gelişme ile yankılandı.

ABD'nin olası acil durumlar için bölgeye gönderdiği USS Gerald R. Ford uçak gemisi, Girit'e ulaştı.

TRUMP DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada "Uçak gemisi Gerald Ford, olası acil durumlara hazırlık amacıyla Orta Doğu'ya doğru yola çıktı." demişti.

Başkan Trump, aynı açıklamada anlaşmanın olmaması halinde ikinci gemiye ihtiyaçları olacağını söylemişti.

BÖLGEYE ASKERİ YIĞINAK YAPILIYOR

Washington yönetimi, uçak gemileri ve F-22 Raptor filolarıyla Orta Doğu’daki askeri varlığını önemli ölçüde artırdı.

Tahran’a yönelik 'maksimum baskı' politikasının sahaya yansıdığı belirtilen sevkiyatın, 2003 Irak işgalinden bu yana en büyük askeri hareketlilik olduğu ifade ediliyor.

"HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRIZ"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İran, bölgede barış ve istikrara bağlıdır. Son müzakereler, karşılıklı somut tekliflerin sunulmasını kapsamış ve cesaret verici sinyaller vermiştir.

Bununla birlikte, ABD'nin eylemlerini yakından izlemeye devam ediyoruz ve olası her türlü senaryoya karşı tüm gerekli hazırlıklarımızı yapmış bulunmaktayız." ifadelerini kullanmıştı.