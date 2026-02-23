Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Emirhan Topçu'dan kötü haber geldi

Beşiktaş, Süper Lig'de 23. hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Göztepe'yi 4-0'lık skorla geçti.

Siyah-beyazlılarda oyuna devam edemeyen Emirhan Topçu, sakatlanmış ve yerini Uduokhai'ye bırakmıştı.

Genç futbolcudan Beşiktaş'a kötü haber geldi...

BEŞİKTAŞ SAKATLIĞI AÇIKLADI

Beşiktaş, Emirhan Topçu'nun sağ uyluk arka adale tendonunda kanama ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Göztepe ile oynadığı müsabakanın 70. dakikasındaki mücadelede sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Emirhan Topçu'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ uyluk arka adale (Biceps Femoris) tendonunda kanama ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Emirhan Topçu'nun tedavisine sağlık ekibinizce başlanmıştır.