Yayınlama:
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Emirhan Topçu'dan kötü haber geldi
Beşiktaş, Emirhan Topçu'nun sağ uyluk arka adale tendonunda kanama ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Topçu, 4 ile 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

Beşiktaş, Süper Lig'de 23. hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Göztepe'yi 4-0'lık skorla geçti.

Siyah-beyazlılarda oyuna devam edemeyen Emirhan Topçu, sakatlanmış ve yerini Uduokhai'ye bırakmıştı.

Genç futbolcudan Beşiktaş'a kötü haber geldi...

BEŞİKTAŞ SAKATLIĞI AÇIKLADI 

Beşiktaş, Emirhan Topçu'nun sağ uyluk arka adale tendonunda kanama ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Göztepe ile oynadığı müsabakanın 70. dakikasındaki mücadelede sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Emirhan Topçu'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ uyluk arka adale (Biceps Femoris) tendonunda kanama ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Emirhan Topçu'nun tedavisine sağlık ekibinizce başlanmıştır.

DERBİYİ KAÇIRIYOR

Öte yandan Emirhan Topçu'nun, sakatlığı nedeniyle 4 ile 6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Buna göre Topçu, 7 Mart'ta oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

