İstanbulspor, Sivasspor deplasmanında kazandı

1. Lig'in 35. haftasında Sivasspor, evinde İstanbulspor'u konuk etti.

4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 3-1'lik skorla kazandı.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Ömer Faruk Duymaz, 49. dakikada Mert Çelik kendi kalesine ve 63. dakikada David Sambissa kaydetti.

Sivasspor'un tek golü ise 19. dakikada Yusuf Cihan Çelik'ten geldi.

LİGDEKİ SON DURUM

Bu sonuçla İstanbulspor, 7 maçlık galibiyet hasretine son vererek 43 puanla 14. sıraya yükseldi. Sivasspor ise 50 puanla 9. basamakta kaldı.

Gelecek haftada Sivasspor deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak, İstanbulspor ise sahasında Sarıyer'i konuk edecek.