İstanbulsporlu Baran Alp Vardar, yaşamını yitirdi

1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, genç oyuncu Baran Alp Vardar'ın vefat haberini duyurdu.

Sarı-siyahlı kulübün Süper Lig'de mücadele ettiği 2023-2024 sezonunda formasını giyen Baran Alp, sonrasında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle takımdan uzak kaldı.

İstanbulspor kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 20 yaşındaki futbolcuyu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıkları belirtilerek başsağlığı mesajı paylaşıldı ve şu ifadelere yer verildi:

Karakteri, takım arkadaşlarına olan bağlılığı ve güler yüzüyle her zaman hatırlayacağımız Baran Alp, camiamızın kalbinde daima yaşayacaktır. Onun aramızdan bu kadar erken ayrılışı hepimizi derinden yaraladı. Merhum futbolcumuz Baran Alp Vardar’a Allah’tan rahmet, başta kıymetli ailesi olmak üzere yakınlarına, takım arkadaşlarına ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekanın cennet olsun Baran Alp. Seni asla unutmayacağız. Canımız Baran Alp’in cenazesi, Beylikdüzü Mevlana Camii’nde bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Güzelce Mezarlığı’nda defnedilecektir.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Vardar için Beylikdüzü Mevlana Cami'nde öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Genç futbolcunun forması da tabutunun üzerine koyuldu. Baran Alp Vardar'ın ailesi taziyeleri kabul ederken, cenazeye İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve yönetim kurulunun yanı sıra takım arkadaşları, yakınları ve sevenleri katıldı.

Baran Ali'nin naaşı defnedilmek üzere Güzelce Mezarlığı’na götürüldü.