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    İsviçreliler Göztepe'ye ortak oluyor

    İsviçreliler Göztepe'ye ortak oluyor

    Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in, Göztepe’ye ortak olmak isteyen İsviçreli yatırım fonuyla anlaşma sağlamak üzere olduğu öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2020 - 10:46
    • Güncelleme : 31.08.2020 - 10:46
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    Süper Lig'de bir ilk gerçekleşiyor...

    Son yıllarda Avrupa'nın önemli kulüplerini satın alan zengin iş adamları, bu kez Türkiye'ye yatırım yapma kararı aldı.

    Gazeteci Ceyhun Kuburlu'nun haberine göre; 2014 yılında 7 milyon dolar karşılığında Göztepe'yi satın alan ve kulübün değerini 70 milyon dolara kadar çıkaran Başkan Mehmet Sepil, İsviçreli bir yatırım fonuyla anlaşma sağlamak üzere.

    KULÜBÜN YARISINA ORTAK OLUYORLAR

    İsviçrelilerin kulübün yarısına ortak olacağı öğrenilirken, anlaşmanın kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor.

    İsviçreliler Göztepe ye ortak oluyor #1

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