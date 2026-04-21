İtalya'da şaşkına çeviren olay: Yıldız oyuncu taraftarla yumruk yumruğa kavga etti!

İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona’da forma giyen golcü oyuncu Gift Orban, Milan mağlubiyetinden sonra yaşanan olayla gündem oldu.

Takımının Milan karşısında aldığı mağlubiyet sonrası stat çevresinde taraftarlarla karşılaşan Orban, fotoğraf çektirmek isteyen bir taraftara olumsuz yanıt verdi.

TARAFTAR ARACINA VURDU

Bu durum kısa sürede gerginliğe neden oldu.

Yaşanan tartışma sırasında bir taraftarın Orban’ın aracına vurması üzerine tansiyon daha da yükseldi.

Sinirlerine hakim olamayan Nijeryalı futbolcu aracından indi ve olaylar gelişti...

YUMRUK YUMRUĞA KAVGA ETTİ

Nijeryalı oyuncu, taraftarla bir anda yumruk yumruğa birbirine girdi.

Çevredekiler olayı yatıştırmak için araya girdi.

Yaşananlar, İtalya'da gündem olurken görüntüler kısa süre içinde sosyal medyada yayıldı.